Bayer gibt die Zusammenarbeit seiner kanadischen Organisation in Mississauga, Ontario, mit dem Population Health Research Institute (PHRI) bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll ein groß-angelegtes globales klinisches Forschungsprogramm zur Evaluierung potenzieller Covid-19-Behandlungen gestartet werden. Dabei werden in zwei klinischen Studien Kombinationen von Medikamenten, einschließlich Chloroquin und Interferon Beta-1b von Bayer, auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit untersucht.

„Für Covid-19 werden dringend Therapien benötigt, denn es gibt derzeit keine validierten Behandlungsoptionen“, sagte Michael Devoy, Mitglied des Executive Committee der Division Pharmaceuticals und Chief Medical Officer. „Wir möchten mit unseren Produkten und unserem Fachwissen einen Beitrag im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus leisten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem PHRI.“

Der Konzern wird sich mit 1,5 Mio. CAD (etwa 1 Mio. EUR) und der Bereitstellung von Medikamenten an dem globalen klinischen Forschungsprojekt beteiligen. Das PHRI hatte bereits Anfang des Monats einen Betrag von 0,5 Mio. CAD zur Verfügung gestellt, um das Forschungsprogramm vorzubereiten.

„Eine ambulante Studie wird untersuchen, ob durch die Kombination von Chloroquin mit Azithromycin ein Klinikaufenthalt aufgrund einer Krankheitsverschlechterung verhindert werden kann. Eine andere Studie wird prüfen, ob sich durch die Kombination von Chloroquin mit Azithromycin und Interferon Beta-1b eine Verlegung auf die Intensivstation, notwendige Beatmungsmaßnahmen oder der Tod verhindern lässt“, sagte Salim Yusuf, Executive Director des PHRI. „Unser Ziel ist es, den Nutzen dieser und anderer Therapien zügig zu bewerten, damit die Ergebnisse so schnell wie möglich zur Information in der klinischen Praxis zur Verfügung stehen.“ Die beiden Studien sollen insgesamt 6.000 Patienten in mehr als 60 Studienzentren einschließen, sowohl im Bundesland Ontario, Kanada, als auch international.

„Ontario ist die Heimat von erstklassigen Forschern, die kontinuierlich die Gesundheitswissenschaften vorantreiben und neue Methoden erarbeiten, um für die Gesundheit unserer Gesellschaft zu sorgen", sagte Ross Romano, Minister für Hochschulen und Universitäten der Regierung von Ontario.

„Ich möchte Bayer, dem PHRI, und unserer gesamten Forschungsgemeinschaft für ihren wichtigen Einsatz danken, die Auswirkungen von Covid-19 zu begrenzen. Ich gehe davon aus, dass diese Bemühungen uns stärken werden.“

Das Population Health Research Institute (PHRI) ist ein gemeinsames Forschungsinstitut der McMaster University und Hamilton Health Sciences. Es ist Kanadas führendes globales Gesundheitsforschungsinstitut und weltweit führend in großen klinischen Studien und Bevölkerungsstudien. Ursprünglich mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes gegründet, wurden die Forschungsbereiche des PHRI um Populationsgenomik, perioperative Medizin und Chirurgie, Schlaganfall, Thrombose, Nierenerkrankungen und Fettleibigkeit erweitert und verfügen über beispielloses Fachwissen in den Bereichen Epidemiologie, Bevölkerungsgesundheit und klinische Studien.