Evonik und das kanadische Unternehmen Ynvisible Interactive haben eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der druckbaren Elektronik vereinbart. Mit einem Technologiedemonstrator zeigen die beiden Unternehmen, was gemeinsam möglich ist. Darin wurden die direkt nutzbaren Tintenformulierungen für druckbaren Batterien von Evonik und die elektrochromen Displays von Ynvisible in ein Gesamtsystem integriert, das sich durch minimalen Stromverbrauch, geringes Gewicht sowie durch eine hohe Flexibilität, Transparenz und Robustheit auszeichnet. Schon bei der Entwicklung des Technologiedemonstrators wurde auf ein besonders effizientes Design geachtet: Baugruppen, die sowohl von der Batterie als auch vom elektrochromen Display benötigt werden, sind nur einmal vorhanden und werden gemeinsam genutzt.

„Bei der zunehmenden Vernetzung von Gegenständen des alltäglichen Lebens im ‚Internet der Dinge‘, wird druckbarer Elektronik eine Schlüsselrolle zukommen“, ist sich Michael Korell sicher. Er ist bei der Creavis, der strategischen Forschungseinheit von Evonik, zuständig für die Entwicklung von druckbaren Batteriematerialien (Taettooz). Produkte, die gedruckte elektronische Komponenten enthalten, könnten künftig an vielen Stellen eingesetzt werden. Zum Beispiel in der Logistik: Dort können intelligente, mit gedruckten Batterien betriebene Sensoren in Verpackungen etwa Lieferketten von empfindlichen Gütern, wie Lebensmitteln oder Impfstoffen, überwachen. Werden Grenzwerte zur Temperatur oder Beschleunigung überschritten, gibt ein elektrochromes Display sofort eine leicht verständliche, visuelle Rückmeldung.

„Wir freuen uns sehr über dieses gemeinsame Entwicklungsprojekt mit Evonik“, sagt Jani-Mikael Kuusisto, Chief Executive Officer von Ynvisible. „Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere jeweiligen Technologieplattformen optimal ergänzen. Aus unserer Sicht erscheint Taettooz besonders vielversprechend, ist es doch die einzige am Markt verfügbare Technologie, mit der wiederaufladbare Batterien vollständig im Siebdruckverfahren hergestellt werden können.“

Michael Korell ergänzt: „Ynvisible ist fraglos Vorreiter bei der Entwicklung von elektrochromen Displays.

Deswegen unterstützen wir das Unternehmen gern, diesen Displays zum Durchbruch auf dem Massenmarkt zu verhelfen.“