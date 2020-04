Ab dem 1. Juli 2020 agiert HC Starck Tantalum & Niobium unter dem Markennamen Taniobis. Als Tochterunternehmen der JX Nippon Mining & Metals stellt Taniobis hochwertige Materialien, Pulver sowie Legierungen auf Tantal- und Niob-Basis her. Die Niederlassungen und Produktionsstandorte in Deutschland (Goslar, Laufenburg), Japan (Tokio, Mito), Thailand (Map Ta Phut) und USA (Needham) bleiben bestehen. Zu den Kernanwendungen von HC Starck Ta & Nb-Pulvern gehört nicht zuletzt die additive Fertigung.

Das Unternehmen verfügt über 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Werkstoffen auf Basis der seltenen Erze und hochschmelzenden Metalle Tantal (Ta) und Niob (Nb). Diese Erze verarbeitet das Unternehmen zu Hochleistungspulvern, die exakt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Seit 2018 gehört das Unternehmen mit seinen mehr als 660 Mitarbeitern zum japanischen Unternehmen JX Nippon Mining & Metals. Am 12. März dieses Jahres ist der Hauptsitz von München nach Goslar verlagert worden. Ab dem 1. Juli 2020 tritt der neue Brand Taniobis in Kraft. „Unser neuer Name setzt sich zusammen aus den beiden zentralen Rohstoffen unserer Produktion Tantal und Niob“, erklärt Masakazu Kanzaki, Vice Chairman und CEO von HC Starck Ta & Nb. „Die Buchstaben ‚I‘ und ,S‘ am Ende stehen für Innovative Solutions. Das beschreibt unser persönliches Qualitätsversprechen an unsere Kunden und unterstreicht die Innovation als Kernelement unseres zukünftigen Ansatzes.“