Im Industriepark Höchst wird der Kohleausstieg Realität: Infraserv Höchst, die Betreibergesellschaft des Industrieparks, investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in den Bau von zwei neuen Gasturbinen und die Modernisierung der bestehenden Gasturbinenanlage, um künftig bei der Nutzenergieerzeugung komplett auf Kohle als Energieträger verzichten zu können. Mit der für 2022 vorgesehenen Inbetriebnahme der Anlagen ist die Vermeidung klimaschädlicher CO 2 -Emissionen in einer Größenordnung von rund einer Million Tonnen pro Jahr verbunden. Inzwischen haben die Arbeiten für den Bau der neuen Gasturbinenanlagen begonnen – ein zukunftsweisendes Großprojekt für Infraserv Höchst und ein wichtiger Meilenstein für die Zukunftssicherung des Industrieparks Höchst, Forschungs- und Produktionsstandort von mehr als 90 Unternehmen mit rund 22.000 Mitarbeitern.

Strategie zur Steigerung der Energieeffizienz

„Mit der Investition in die neuen Gasturbinen sowie der Modernisierung der bestehenden Gasturbinen-Anlage setzen wir unsere Strategie zur Weiterentwicklung der Versorgungs-Infrastruktur und zur Steigerung der Energieeffizienz am Standort konsequent um“, erklärt Joachim Kreysing, Geschäftsführer von Infraserv Höchst. Infraserv Höchst setzt nicht nur seit jeher auf die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung, sondern speist außerdem auch die Abwärme aus Produktions- und Verbrennungsanlagen in die Versorgungsnetze des Industrieparks ein. Die Nutzenergieerzeugung im Industriepark Höchst ist somit schon heute hocheffizient und damit auch umweltfreundlich, denn der Bedarf an fossilen Brennstoffen und der damit verbundene CO 2 -Ausstoß fällt deutlich geringer aus. Rund 500.000 t CO 2 -Emissionen werden pro Jahr allein durch die Kraft-Wärme-Kopplung und die Abwärmenutzung vermieden.

Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit des Industrieparks Höchst

Zudem investierte Infraserv Höchst in den vergangenen 15 Jahren in eine der größten Ersatzbrennstoff-Verbrennungsanlagen Deutschlands, in der anstelle fossile Brennstoffe heizwertreiche Bestandteile von Siedlungs- und Gewerbeabfällen für die Energieerzeugung genutzt werden.

Auch die Biogasanlage des Industrieparks Höchst, die größte ihrer Art in der Bundesrepublik, liefert durch die Umwandlung von Klärschlämmen und organischen Abfällen in Biogas auf umweltfreundliche Weise Energie. „Mit den Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre haben wir die Effizienz bei der Energieversorgung bereits kontinuierlich gesteigert“, betont Kreysing. „Dank der neuen Gasturbinenanlagen und der Modernisierung der bestehenden Anlage wird der Industriepark Höchst in Sachen Energieeffizienz künftig einen Spitzenplatz unter den europäischen Produktionsstandorten der Chemie- und Pharmaindustrie einnehmen.“ Damit sind die Infraserv-Investitionen in die neue Energie-Erzeugung nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern vor allem auch ökonomisch von großer Bedeutung. „International wettbewerbsfähige Energiepreise sind für unsere produzierenden Kunden in der energieintensiven Chemie-Industrie entscheidende Erfolgsfaktoren“, erläutert Jürgen Vormann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Infraserv Höchst. „Dank unserer effizienten Erzeugungs- und Versorgungsstrukturen konnte sich der Industriepark Höchst bislang im globalen Standort-Wettbewerb sehr gut behaupten. Die aktuellen Investitionen sind enorm wichtig, damit wir auch weiterhin mit Produktionsstandorten in anderen Regionen der Welt mithalten können und damit viele Arbeitsplätze in der Rhein-Main-Region sichern.“

Steigerung der Stromerzeugungskapazitäten um 60 %

Mit den neuen Gasturbinen-Anlagen erhöht Infraserv Höchst die eigenen Stromerzeugungskapazitäten um 60 % auf 478 MW. Noch wichtiger als der Strom ist die Wärme, denn produzierende Unternehmen in der Chemie- und Pharmaindustrie brauchen Prozessdampf für ihre Anlagen. Durch die neuen Kapazitäten ist der Industriepark Höchst auch für Neuansiedlungen und Produktionserweiterungen gerüstet und somit zukunftsorientiert aufgestellt.

Aktuell arbeitet bei Infraserv Höchst ein aus 60 Experten unterschiedlicher Bereiche bestehendes Projektteam daran, die Projekte plangemäß umzusetzen. Im Nordteil des Industrieparks werden die beiden neuen Gasturbinenanlagen entstehen, unweit der bestehenden Anlage, deren Modernisierung aktuell läuft. Die beiden neuen Gasturbinenanlagen haben eine Leistung von jeweils 88 Megawatt elektrisch. Nachgeschaltet sind jeweils zwei Abhitze-Dampferzeuger, die jeweils pro Stunde bis zu 200 Tonnen, mehr als 500 Grad heißen Hochdruckdampf sowie maximal 22 t Niederdruckdampf erzeugen können.