Evotec gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft und Beteiligungsvereinbarung mit Leon-Nanodrugs (Leon) eingegangen ist. Leon ist ein führender Wegbereiter für Nanotechnologie in der Pharmaindustrie mit Sitz in München. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen bei ausgesuchten Wirkstoffentwicklungsprogrammen kooperieren, um die Effektivität klinischer und kommerzieller Nanowirkstoffe zu maximieren.

Leons proprietäre Technologie ist darauf ausgerichtet, Wirksubstanzen in maßgeschneiderten Nanopartikeln zu binden, um eine höhere Löslichkeit, verbesserte Bioverfügbarkeit und größere Stabilität zu erreichen. Löslichkeit ist ein wichtiges Kriterium für oral verabreichte Wirkstoffe, die in einem direkten Zusammenhang mit der Wirksamkeit und ihrer Geschwindigkeit steht. Eine verbesserte Löslichkeit verbessert zudem die Wirksamkeit bei niedrigen Dosierungen und kann deshalb auch zu einer besseren Verträglichkeit beitragen, indem dosierungsrelevante Nebenwirkungen reduziert werden. Darüber hinaus setzt Leons einstufiger Ansatz die APIs keinerlei thermischen oder mechanischen Belastungen aus und ist deshalb auch für die Verwendung in Kombination mit empfindlichen Molekülen wie Peptiden und sogar Proteinen geeignet.

Evotec wird Leons proprietäre Technologie in Kombination mit ihren eigenen Kapazitäten in der API-Herstellung sowie der Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle einsetzen. Zudem hat Evotec sich mit einer strategischen Investition an Leons erfolgreicher Series B-Finanzierungsrunde beteiligt. Evotec als führender Investor sowie die BayBG treten damit dem bestehenden Investorenkonsortium aus TVM Life Science Innovation, CD-Venture, Albany Private Equity Holdings, Eckenstein-Geigy-Stiftung und LOF Leon Partnership bei. Enno Spillner, Evotecs Chief Financial Officer, wird künftig Leons wechselseitig anerkanntem Aufsichtsrat angehören.

Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: „Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft. Leons proprietäre Technologie hat das Potenzial, die Formulierung, Entwicklung und Produktion effizienter Wirkstoffe zu revolutionieren.

Zudem wird die Technologie mit der Verbesserung klinischer Ergebnisse auch einen Beitrag zur Erhöhung der Innovationseffizienz leisten. Unser gemeinsamer Ansatz in der Nanomedizin wird die Behandlungssituation von vielen Patientinnen und Patienten mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf verbessern.“

Andrea Cusack, CEO von Leon, kommentierte: „Wir arbeiten an der Spitze der Innovation des internationalen Pharmamarkts und sind ein Wegbereiter für die Nanoformulierung von APIs. Die strategische Partnerschaft mit Evotec ermöglicht es uns, den Wert unserer Technologie bestmöglich zu nutzen und damit Kunden mit einer Lösung vom Konzept bis zur GMP dabei zu unterstützen, ihre Produkte auf den Markt zu bringen.“