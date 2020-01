Seit Anfang Januar 2020 ist Tina Vinkica Cvek Leiterin der Produktsicherheit der CHT-Gruppe. Cvek kam von Evonik, wo sie seit Ende 2009 in verschiedenen Funktionen beschäftigt war. Zuletzt war sie im Evonik-Geschäftsbereich Nutrition & Care als Leiterin der globalen Registrierungen tätig. In ihrer neuen Position beim Tübinger Chemieunternehmen CHT folgt sie auf Andreas Bayer, der sich beruflich neu orientiert. Ausgestattet mit viel Erfahrung und frischen Ideen soll Cvek die Positionierung der CHT-Gruppe als nachhaltiges Chemieunternehmen festigen und strategisch ausbauen. Die studierte Juristin (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) erwarb nach dem 2. juristischen Staatsexamen eine Zusatzqualifikation in Management, Kommunikation & IT am Management Center Innsbruck.