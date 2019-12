Lonza erweitert derzeit mit Ibex Solutions seinen Biopark im schweizerischen Visp. Das Engineering dafür liefert die österreichische Zeta-Gruppe aus Lieboch bei Graz. Von Zeta stammt das detaillierte Layout der Single-Use-Anlage, bei der Up-, Mid-, und Downstream-Prozesse in einem räumlichen Modul integriert werden. Die komplexe Vielzweckanlage ist auf höchste Flexibilität ausgelegt, um zahlreiche Prozesse in unterschiedlichen Maßstäben abbilden zu können.

Auf Basis der R&Is wurde ein 3D Modell entwickelt, welches den limitierten räumlichen Bedingungen durch platzsparendes Design gerecht wird. Diverse Medien müssen für unterschiedliche Prozesse zur Verfügung stehen und werden über 29 Utility-Stationen in sechs Räumen verteilt. Für die Anlagenanbindung mit Prozessmedien werden Rohrleitungen von 6,2 km Länge von Zeta verplant und verbaut. Neben dem Utility-Piping-Paket plant und baut Zeta bspw. auch Edelstahlplattformen oder Waagen-Skids.

Daniel Maier, Business Line Director Engineering & Services bei Zeta: „Durch die langjährige Partnerschaft zwischen Lonza und Zeta ist es möglich, Entscheidungen rasch zu treffen und eine schnelle Realisierung des Ultra-Fast-Track-Projekts sicherzustellen. Dies funktioniert nur mit gegenseitigem Vertrauen.“