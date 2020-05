Rentschler Biopharma und Horizon Discovery gaben die Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung bekannt. Gemäß der Vereinbarung wird Horizons Chosource-Plattform zusammen mit Rentschler Biopharmas neuem firmeneigenen Verfahren zur Zelllinienentwicklung für schwer zu exprimierende Proteine eingesetzt. Die cGMP-konforme, gen-editierte, Glutamin-Synthetase (GS) Knockout Chinese Hamster Ovary (CHO) K1 Zelllinie von Horizon wird Rentschler Biopharmas bestehendes Angebot ergänzen. So wird die Herstellung hochkomplexer Proteine nach höchsten technischen Standards und ohne Lizenzgebühren von der frühen Arzneimittelentwicklung bis hin zur kommerziellen Herstellung ermöglicht.

Mit dieser Vereinbarung bieten Horizon und Rentschler Biopharma ein äußerst effizientes Verfahren zur Herstellung von Biotherapeutika für ein breites Kundenspektrum an, von Start-ups in der Frühphase über Biotechs in der klinischen Entwicklung bis hin zu großen Pharmaunternehmen. Rentschler Biopharmas integrierter Prozess wird zusammen mit der Zelllinie von Horizon maßgeschneiderte und innovative Lösungen für den Transfer komplexer medizinischer Forschung in herausragende Biopharmazeutika ermöglichen. Das zuverlässige und flexible Verfahren setzt in der Entwicklung und Herstellung von Designerprotein-Therapeutika neue Maßstäbe, vom Konzept bis zum Markt.

Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma, kommentierte: „Unsere neue Zusammenarbeit mit Horizon, einem sehr renommierten Unternehmen auf dem Gebiet der Zelllinienentwicklung mit einer herausragenden Erfolgsbilanz, erweitert unser Portfolio an maßgeschneiderten, kundenspezifischen Lösungen.”

Terry Pizzie, CEO von Horizon Discovery, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, einem hoch angesehenen Unternehmen im Bereich der Herstellung von Biopharmazeutika. Unsere Vereinbarung bringt zwei führende Unternehmen der Branche zusammen und unterstützt unser Anliegen, die Chosource-Plattform möglichst vielen Kunden zugänglich zu machen. Damit können wir für Unternehmen aller Größen die Effizienz in der Entwicklung und Herstellung steigern.“