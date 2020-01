Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat im Europawahljahr 2019 insgesamt 234.000 EUR an fünf politische Parteien gespendet. Der Betrag umfasst sowohl direkte Zuwendungen an die Schatzmeister der Parteien als auch Spenden an die Landesverbände.

Für diese Spenden hat der VCI insgesamt 123.435 EUR Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt. Auf die einzelnen Parteien entfielen folgende Beträge:

CDU: 108.000 EUR

SPD: 55.000 EUR

FDP: 37.000 EUR

GRÜNE: 22.000 EUR

CSU: 12.000 EUR

Der VCI orientiert seine Spenden vor allem an den Inhalten von Wahl- und Grundsatzprogrammen der Parteien. „Die industriepolitischen Positionen der Parteien spielen hier eine wichtige Rolle. Ausschlaggebend ist für uns der Einsatz für Rahmenbedingungen, die Forschung und Innovation in den Unternehmen fördern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland verbessern“, betont VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Außerdem sind dem VCI die Unterstützung von parlamentarischer Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Soziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit ein grundsätzliches Anliegen bei seinen Parteispenden.

Seit 2016 informiert der VCI die Öffentlichkeit aktiv über die Summe seiner jährlichen Zuwendungen an die Parteien Anfang des Folgejahres.